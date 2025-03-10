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«Уступка территории РФ неизбежна»: США поделились условием для Киева при любой мирной сделке

Рубио: Украина должна быть готова уступить территорию РФ при любом мирном соглашении
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украина будет вынуждена передать России часть территорий в рамках любого возможного мирного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова передает The New York Times.
По мнению Рубио, обе стороны конфликта должны быть готовы к сложным компромиссам для завершения или приостановки боевых действий.

«Самое главное, с чем мы должны уйти (с завтрашних переговоров с украинской делегацией), — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом», — высказался госсекретарь США, уточняя, что Россия тоже должна быть готова к «трудным шагам».
Он подчеркнул, что РФ не сможет «завоевать всю Украину», а Киеву будет крайне сложно вернуть контроль над территориями, потерянными после 2014 года, в обозримые сроки.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, который призвал продолжать осуществление США поддержки Киева.

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#сша
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#соглашения
#украина
#контроль
#рф
При ударе украинской армии по ТЦ в Курской области погибли три человека
10 марта 2025, 22:22

Фото: iStock/ Soumen Hazra

Три человека погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня», сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Teлеграм-канале.
Вечером 10 марта украинская армия нанесла удар по ТЦ «Добрыня» в слободе Белой Беловского района.

«Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжелые)», — обратил внимание врио губернатора Курской области.

Отмечалось, что все потерпевшие пребывают в Беловской ЦРБ. В скором времени силами санавиации их переправят в областную клиническую больницу.


На месте инцидента находится глава района и иные должностные лица, сообщил Хинштейн.

«Правительство Курской области окажет необходимую поддержку и помощь. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. <...> Ситуацию держу на личном контроле», — добавил врио губернатора региона.

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#курская область
#всу
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Попавшие в плен бойцы ВСУ захотели получить гражданство России
10 марта 2025, 21:50

Фото: iStock/ Michele Ursi

Украинские военные изъявили желание получить российское гражданство после того, как попали в плен к ВС РФ, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что пленные по имени Владимир и Андрей выразили жалобу на то, что они испытывали огромные проблемы с продовольствием. Бойцам ВСУ приходилось рыться в мусорных баках или топить снег, так как не было воды. Когда их отряд окружили, мужчины приняли решение сдаться в плен.

В настоящий момент, находясь в заключении, украинские военные, по их словам, питаются лучше, чем в ВСУ, спят в теплой постели, у них есть питьевая вода. Еще они объявили, что готовы получить российское гражданство. Владимир и Андрей надеются, что конфликт скоро закончится.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ больше не могут оказывать организованного сопротивления в Курской области.

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#всу
#плен
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#питание
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Илон Маск назвал сенатора Келли предателем за призыв поддерживать Киев
10 марта 2025, 21:35

Фото: iStock/ Silent_GOS

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, который призвал продолжать осуществление США поддержки Киева.
Марк Келли в социальной сети Х рассказал о своём визите на Украину и заявил, что поддерживать Киев «важно».

«Ты предатель», — отреагировал американский предприниматель в ответ на публикацию сенатора.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что введение персональных санкций в отношении крупнейших украинских олигархов вполне может стать ключом к завершению конфликта. Особенно пристальное внимание Маск рекомендовал обратить на «денежных мешков», владеющих элитной недвижимостью в очень не дешёвом княжестве Монако.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится», — отметил предприниматель.

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#илон маск
#сша
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Военблогер Подоляка: Российские военные зачищают от ВСУ курское приграничье
10 марта 2025, 20:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения ВСУ больше не могут оказывать организованного сопротивления в Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрия Подоляка.
В своём телеграм-канале он написал, что украинские военные терпят поражение или сдаются в плен. Это говорит о полном их разгроме.
Подоляка говорит о том, что севернее Казачьей Локни продолжается операция по блокировке и захвату ВСУ, причем признаки организованного сопротивления отсутствуют: одни выжидают, чтобы сдаться в плен, другие просто бродят по лесам, не зная, куда им направиться.

Блогер считает, что штурм Суджи может произойти в ближайшее время, при этом ВСУ попробуют предпринять попытку эвакуировать свои силы из российского города и организовать рубеж обороны в районе Сумской области.

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#операция
#военные
#блогер
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Депутат ГД Шеремет: Удар по рынку американским оружием — плевок в Трампа
Шеремет: Удар ВСУ по рынку в херсонском селе — плевок в мирные инициативы Трампа
10 марта 2025, 19:56

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Удар украинскими военнослужащими по рынку в селе Великие Копани Херсонской области РСЗО HIMARS является плевком в президента США Дональда Трампа, в его инициативы по мирному урегулированию на Украине.
Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Напомним, 9 марта рынок в Великих Копанях был обстрелян американским оружием. По последней информации, четыре человека, в том числе 15-летний подросток, погибли, семеро ранены. Четырех человек отправили на реанимобилях в Крым, сообщила пресс-служба губернатора региона. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара.

Шеремет подчеркнул, что удар именно американским оружием по гражданскому объекту и мирным людям был сделан неспроста.

«Это плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, а также попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Киев продолжает использовать методы террористов для достижения своих целей, отметил парламентарий.

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