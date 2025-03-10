«Уступка территории РФ неизбежна»: США поделились условием для Киева при любой мирной сделке

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Украина будет вынуждена передать России часть территорий в рамках любого возможного мирного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова передает The New York Times.
По мнению Рубио, обе стороны конфликта должны быть готовы к сложным компромиссам для завершения или приостановки боевых действий.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, который призвал продолжать осуществление США поддержки Киева.
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«Самое главное, с чем мы должны уйти (с завтрашних переговоров с украинской делегацией), — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом», — высказался госсекретарь США, уточняя, что Россия тоже должна быть готова к «трудным шагам».Он подчеркнул, что РФ не сможет «завоевать всю Украину», а Киеву будет крайне сложно вернуть контроль над территориями, потерянными после 2014 года, в обозримые сроки.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, который призвал продолжать осуществление США поддержки Киева.
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Мария Моисеева