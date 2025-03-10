На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий

На новогодних каникулах 2022 года в подмосковном микрорайоне Шихово под Звенигородом произошёл шокирующий инцидент. Вечером 9 января 17-летний школьник Сергей (все имена изменены) вместе с другом отправился в гости к 25-летнему Александру, чтобы забрать младшего брата одного из подростков.