На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий

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Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером Stena Immaculate у восточного побережья Великобритании, перевозило 15 контейнеров с токсичным цианидом натрия. Эту информацию подтверждают Reuters и Lloyd’s List Intelligence. Также компания-владелец сообщила, что один член экипажа Solong пропал без вести, его поиски продолжаются.
Остальные члены экипажей (37 моряков) были эвакуированы, один человек был госпитализирован.
Ранее в понедельник инцидент столкновения привёл к пожару на обоих судах и разливу авиатоплива Jet-A1 из повреждённого танкера.
Помимо цианида, контейнеровоз под португальским флагом перевозил алкоголь, но его количество не уточняется.
Цианид натрия, крайне опасный для жизни, при контакте с водой или влажным воздухом выделяет горючий газ, а при горении — токсичные пары. Те, в свою очередь, могут вызвать удушье и привести к сердечной недостаточности.
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Ранее в понедельник инцидент столкновения привёл к пожару на обоих судах и разливу авиатоплива Jet-A1 из повреждённого танкера.
Помимо цианида, контейнеровоз под португальским флагом перевозил алкоголь, но его количество не уточняется.
Цианид натрия, крайне опасный для жизни, при контакте с водой или влажным воздухом выделяет горючий газ, а при горении — токсичные пары. Те, в свою очередь, могут вызвать удушье и привести к сердечной недостаточности.
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Мария Моисеева