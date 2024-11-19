В Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА в Ахтубинском районе

Фото: istockphoto/aapsky
Угрозу атаки БПЛА объявили в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем телеграм-канале.
«Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал он.Михед призвал жителей закрыть окна и двери, взять с собой телефон и документы и закрыться в комнате без окон.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Жертв и разрушений нет.
Читайте также:
В киевском районе Харькова прогремел взрыв — Терехов
ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области
В Молдавии нашли очередной упавший беспилотник
Данил Пономарев