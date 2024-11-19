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В Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА в Ахтубинском районе

Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Угрозу атаки БПЛА объявили в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем телеграм-канале.
«Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал он.
Михед призвал жителей закрыть окна и двери, взять с собой телефон и документы и закрыться в комнате без окон.



Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Жертв и разрушений нет.

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В Литве высказались о конфликте на Украине
Глава МО Литвы Касчюнас: Киев принуждают к переговорам и капитуляции
19 ноября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/sandsun

Украинскую сторону принуждают к переговорам и капитуляции, заявил в рамках заседания глав Минобороны стран Евросоюза в Брюсселе литовский министр Лауринас Касчюнас. Он подчеркнул, что на Киев давят.
«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — сказал Касчюнас.

Как добавили в оборонном ведомстве Литвы, никаких деталей об «условиях капитуляции» Касчюнас не раскрывал.

Ранее сообщалось, что шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности. В перечень вошли Великобритания, Франция, Польша и еще три страны. Узнать какие, можно в материале «Радио 1».

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Глава МИД РФ Лавров: подтверждения разрешения США бить вглубь РФ пока не было
19 ноября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Mordolff

Российская сторона отреагирует соответствующим образом на разрешение США Украине бить вглубь территорий РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но в Пентагоне и Белом доме не подтвердили эту информацию.
«Если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины по территории РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и мы будем воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будем реагировать соответствующим образом», — прокомментировал Лавров журналистам по итогам саммита «Большой двадцатки».
Ранее сообщалось, с чем согласилась Россия на саммите «Большой двадцатки». Упоминался один из пунктов итоговой декларации саммита G20.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Коллективный запад помогает киевскому режиму всеми доступными средствами.

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Боец СВО, которому таксист приставил пистолет к голове, раскрыл детали инцидента
Напавший на участника СВО таксист обещал откупиться за 50 тыс. руб.
19 ноября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Напавший на участника спецоперации и приставивший к его голове пистолет таксист в Тобольске говорил о том, что избежит наказания за полсотни тысяч рублей, пишет Readovka, ссылаясь на бойца.
«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — говорится в материале.
Также шофер заявил участнику боевых действий, что не стал стрелять только для того, чтобы не запачкать салон своей машины, добавили авторы.

Об инциденте заявил парламентарий Александр Хинштейн. Депутат подчеркнул, что у таксиста «с ваххабитской бородкой» надо проверить гражданство и право на ношение оружия.

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На Западе предположили, каким количеством ракет располагает Украина
Малинен: маловероятно, что у Киева много дальнобойных ракет
19 ноября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/vadimrysev

У киевского режима вряд ли есть большое количество дальнобойных вооружений, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение геополитик выразил в соцсетях.
«Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе», — уверен аналитик.
Перед этим эксперт Гленн Дисен посчитал, что использование дальнобойных ракет США ATACMS киевским режимом — атака американской стороны на Россию.

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Западные СМИ подчеркнули, что новость об этом буквально всколыхнула мировые рынки.

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На Западе заявили об атаке США на РФ
Политолог Диcен назвал использование ракет ATACMS Киевом атакой США на РФ
19 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Использование американских дальнобойных ракет ATACMS Киевом является атакой США на РФ, уверен аналитик Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен. Свое мнение он изложил на Substack.
«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира», — сказал профессор.

Политолог добавил, что российская сторона предупредила западные государства, что на применение боевиками ВСУ дальнобойных вооружений США будет ответная реакция.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны.

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#мир
#россия
#сша
#украина
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#сво
#конфликт
#новости
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В СФ порассуждали про ответ на удары ATACMS словами «мало не покажется никому»
Сенатор Джабаров: США дали Киеву шанс уничтожать наших людей своим оружием
19 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В случае начала большой драки, мало никому не покажется, уверен сенатор СФ Владимир Джабаров в разговоре с журналистами «Ленты.ру». Политик порассуждал про ответ на удары ракетами США ATACMS по РФ.
«Запад играет с огнем. Я боюсь, что потом будет поздно говорить: «Мы не знали, мы не предполагали». Если начнется большая драка, то мало не покажется никому», — прокомментировал Джабаров.
Собеседник подчеркнул, что раз вооружение американское, значит, США дали шанс Киеву «уничтожать наших людей своим оружием».

Джабаров добавил, что есть сообщения о том, что боевики ВСУ готовятся ударить по Керченскому мосту ракетами ATACMS.

Сенатор заключил, что Западу нужен конфликт России с Украиной, а не мир, поскольку Вашингтон хочет стратегического поражения российской стороны.

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Сбежавшего из части свердловского бойца СВО жестоко избили неизвестные
19 ноября 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Участника спецоперации на Украине из Екатеринбурга Андрея Бурычина избили неизвестные. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на военного адвоката Петра Портнягина.
В октябре Бурычина взяли пьяным за рулем после обследования в психбольнице. Парня послали в Донецк, где он практически тут же попытался незаконно перейти границу, где его взяли во второй раз.

«Андрея определили в воинскую часть на севере. По дороге на него набросились неизвестные и жестоко избили», — пояснил Портнягин.

Перед этим военный адвокат говорил, что Бурычина признали негодным после боевого ранения. Тем не менее боец вернулся, чтобы помочь сослуживцам, настаивая на этом. Затем он хотел уволиться.

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Сикорский: страны ЕС готовы увеличить помощь Киеву при отказе США
19 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/artJazz

Руководства крупнейших стран ЕС готовы увеличить поддержку Украине, если США свою помощь уменьшат. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед совещанием с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
Он подчеркнул, что совместно с будущим высоким представителем ЕС по иностранным делам решался вопрос об усилении поддержки Украины в конфликте с Россией.

«Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США», — отметил Сикорский.

Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование.

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В Госдуме раскрыли, когда закончится СВО
Депутат Колесник: конфликт на Украине завершится после выполнения требований РФ
19 ноября 2024, 15:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинский конфликт завершится только тогда, когда будут выполнены все требования России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова передает «Лента.ру».
Ранее Зеленский заявлял, что хочет завершить конфликт с Россией в 2025 году.

«Конфликт может завершиться в любом году, в 2024-м, в 2025-м, если будут выполнены все требования России. У нас сформулировал их четко президент Путин. Мы пока ни на шаг от них не отступаем. А то, что Зеленский заявляет, к этому не надо относиться серьезно, потому что он врет, как дышит», — заявил Колесник.

По его словам, Зеленский никогда не выполняет своих обещаний и обязательств. Он также напомнил, что президентский срок Зеленского уже закончился, и выразил сомнение, что в 2025 году он еще будет стоять во главе Украины.

Колесник подчеркнул, что СВО закончится только тогда, когда будут реализованы все требования России.

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