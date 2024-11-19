В Молдавии нашли очередной упавший беспилотник

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Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил об обнаружении очередного упавшего беспилотника, в этот раз у СК «Арена Кишинев» в пригороде столицы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что на месте уже работают взрывотехники и другие специалисты.
«В 11:20 был найден очередной беспилотник. О его обнаружении в периметре между «Порт молл» и «Ареной Кишинев», проинформировал один из граждан», — говорится в сообщении.Неделю назад молдавская полиция также сообщала об обнаружении дрона. Ведомство передавало, что БПЛА нашли в восточной части республики в районе Криуляны.
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