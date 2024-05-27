В Австралии признали проблемы с использованием российских активов

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Вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины. Об этом информирует «Интерфакс».
По словам Марлза, с простым изъятием и расходованием активов имеются проблемы конституционного характера. Политик отметил, что в стране заморожено «значительно меньше» российских активов, чем озвучивают в средствах массовой информации, однако очную сумму Марлз не назвал.
В прошлом месяце местные издания утверждали, что объем российских заблокированных активов составляет 9 млрд австралийских долларов, или порядка 6 млрд долларов США. Марлз добавил, что Австралия ввела серьезные экономические санкции, которые касаются торговли с Россией и Белоруссией.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.
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В прошлом месяце местные издания утверждали, что объем российских заблокированных активов составляет 9 млрд австралийских долларов, или порядка 6 млрд долларов США. Марлз добавил, что Австралия ввела серьезные экономические санкции, которые касаются торговли с Россией и Белоруссией.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.
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Екатерина Коршунова