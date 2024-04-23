Матвиенко рассказала, что станет с мировой экономикой в случае изъятия активов РФ

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Возможное изъятие активов России приведёт к разрушению мировой экономики. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — заявила Матвиенко.
По её словам, при подготовке пакета очередных антироссийских санкций США себя несколько обезопасили. При этом Матвиенко подчеркнула, что Россия даст жёсткий и адекватный ответ на подобные действия со стороны Европы. Проект ответных мер уже подготовлен, а Совет Федерации готов оперативно его рассмотреть. Матвиенко подчеркнула, что ЕС потеряет больше, чем Россия.
Спикер Совфеда уточнила, что заморозка российских активов или доходов от них не входит в интересы европейцев, однако «США хотят додушить Европу, чтобы еще больше снизить ее конкурентоспособность». По мнению Матвиенко, Европа и так уже стала полным вассалом США. И посоветовала не принимать подобные решения в отношении России.
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