В Белгороде объявили о ракетной опасности

Фото: iStock/Alexyz3d
Жителям Белгорода сообщили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщила мэрия города в своём Telegram-канале.
«РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили местных жителей.
Напомним, вчера об угрозе ракетной опасности сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Спустя некоторое время после его поста в Telegram-канале стало известно о трагедии - в поле рядом с белгородской деревней Яблоново разбился военный самолёт Ил-76. Все 74 человека, находившиеся на борту, погибли. Перед падением пилоты успели сообщить о внешнем воздействии на корпус самолёта. Они также героически увели падающий борт от жилых деревенских домов, сохранив жизни мирных жителей.
Читайте также:
«Просто чудовищно»: Песков высказался о сбитом ВСУ под Белгородом Ил-76
«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76
Картаполов: После катастрофы с Ил-76 обмены пленными поставят на паузу
Евгения Парфентьева