Картаполов: После катастрофы с Ил-76 обмены пленными поставят на паузу

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
После того, как Украина сбита военный самолёт Ил-76 под Белгородом, обмены пленными будут поставлены на паузу, с таким заявлением выступил председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов, его слова передаёт SHOT.
Напомним, 24 января около 11 часов утра по московскому времени в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. В результате, ответственность за случившееся взяла на себя украинская сторона, заявив, что воздушное судно было сбито ракетами ЗРК «Patriot».
При этом, отметил парламентарий, украинская сторона знала, что на борту самолёта находились украинские военнопленные. Сегодня в Белгороде их должны были обменять на россиян.
Читайте также:
Следом за разбившемся под Белгородом Ил-76 летел ещё один военный самолёт
В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76
МО: На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных
«Теперь об обмене речи идти не может», — прокомментировал случившееся Картаполов.
Читайте также:
Следом за разбившемся под Белгородом Ил-76 летел ещё один военный самолёт
В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76
МО: На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных
Евгения Парфентьева