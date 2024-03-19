В Белгородском зоопарке в результате обстрела погибла кенгуру Беннетта Гранди

Фото: iStock/CraigRJD
От кассетных осколков во время обстрела ВСУ пострадали экзотариум и вольер. К сожалению, кенгуру Беннетта Гранди в это время была на улице, сообщила пресс-служба Белгородского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Работники зоопарка рассказали, что Гранди была особенной. Она переехала в зоопарк из Санкт-Петербурга осенью 2019 года и сразу же очаровала персонал своим дружелюбным и покладистым характером и при этом абсолютным бесстрашием.
Кенгуру с удовольствием подходила к посетителям зоопарка, чтобы познакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. При всём изобилии фруктов, ей почему-то особенно нравились виноградные веточки.
В 2022 Гранди впервые принесла потомство.
Сотрудники зоопарка при обстреле не пострадали, теперь они занимаются восстановлением разрушенных в ходе атаки конструкций.
Читайте также:
В Ростове-на-Дону горит зоопарк
Путин поблагодарил Московский зоопарк за вклад в сохранение редких животных
В Австралии сотни кенгуру атаковали гольф-клуб
Кенгуру с удовольствием подходила к посетителям зоопарка, чтобы познакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. При всём изобилии фруктов, ей почему-то особенно нравились виноградные веточки.
«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя», — отметили в пресс-службе зоопарка.
Сотрудники зоопарка при обстреле не пострадали, теперь они занимаются восстановлением разрушенных в ходе атаки конструкций.
Читайте также:
В Ростове-на-Дону горит зоопарк
Путин поблагодарил Московский зоопарк за вклад в сохранение редких животных
В Австралии сотни кенгуру атаковали гольф-клуб
Мария Федоровцева