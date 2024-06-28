В Белоруссии прикроют границу с Украиной из-за террористов РДК*

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Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Отмечается, что сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Примечательно, что в Минске осведомлены о нахождении на границе страны террористов из «Русского добровольческого корпуса»*.
Согласно информации ведомства, боевики выходили к границе Белоруссии со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.
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* Признан террористической организацией, запрещен на территории России
Согласно информации ведомства, боевики выходили к границе Белоруссии со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.
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* Признан террористической организацией, запрещен на территории России
Екатерина Коршунова