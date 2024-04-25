Задержанный в Тамбове диверсант готовил теракт по заданию РДК*

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Мужчина, задержанный в Тамбове, признался, что планировал теракт по заданию «Русского добровольческого корпуса»*.
Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть видео допроса. Задержанный Денис Караев заявил, что с 2017 года состоит в запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*.
Также он признался, что в конце 2023 года установил контакт с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Они дали ему задание спланировать диверсию и террористический акт на территории Тамбовской области.
Как сообщает следствие, Караев нашел компоненты для зажигательной смеси и изготовил ее для подрыва объекта энергетической инфраструктуры, а также поджога административного здания в Тамбове. После этого он хотел скрыться за пределами России.
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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
Также он признался, что в конце 2023 года установил контакт с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Они дали ему задание спланировать диверсию и террористический акт на территории Тамбовской области.
Как сообщает следствие, Караев нашел компоненты для зажигательной смеси и изготовил ее для подрыва объекта энергетической инфраструктуры, а также поджога административного здания в Тамбове. После этого он хотел скрыться за пределами России.
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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
Алёна Самарева