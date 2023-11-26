В Британии назвали серьёзного врага ВСУ

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Наступление зимы и холодов крайне осложнит ситуацию для ВСУ.
Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.
Бикарски подчеркивает, что в 2022 году, несмотря на суровую погоду, России удалось провести крупную наступательную операцию по замерзшей земле.
Также сообщалось, что на Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, пишет газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.
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«С наступлением зимы погодные условия могут ещё больше усложнить ситуацию», — отметил он.
Также сообщалось, что на Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, пишет газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.
«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.Читайте также:
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Мария Фирсова