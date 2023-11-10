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Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что ВС России завладели инициативой в зоне специальной военной операции.
Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса.
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