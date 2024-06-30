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Книги, оправдывающие деятельность украинского пособника нацистов Романа Шухевича, нашли в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике. Они были изданы на средства фонда, которым руководит американский полковник военной разведки в резерве, украинец по происхождению.
Об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Костромской области с позывным Цапля. По словам бойца, экстремистская литература была обнаружена во время проведения операции по зачистке и разминированию прифронтовой территории. Год издания книг — 2007, то есть ещё до майдана. А в качестве издателя указан фонд «Наследие» из Чикаго, руководимый полковником военной разведки. Цапля рассказал, что книги были аккуратно завёрнуты и спрятаны на полке. По его словам, экстремистская литература на освобождённых территориях попадается довольно часто.
Фонд «Наследие» был создан при украинском банке «Уверенность», основанным в Чикаго Юлианом Кулясом. После войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с ОУН* (Организация украинских националистов*). В 1949 году он вместе с родителями эмигрировал в США и построил там карьеру банкира и адвоката. В 1981 году Куляс получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне и звание полковника военной разведки в резерве.
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Александр Бойцов