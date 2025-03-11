В Домодедове сотрудник погиб при падении обломков БПЛА у «Мираторга»

Сегодня в 4 часа утра Москва и Московская область стали объектом массовой атаки беспилотников ВСУ. На данный момент известно о трагическом исходе — один человек погиб, трое получили ранения в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.