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В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на парковку предприятия «Мираторг» в Домодедовском районе погиб охранник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По информации источника, инцидент произошел на территории парковки, где в результате атаки произошло возгорание нескольких автомобилей. К сожалению, один из охранников, находившихся на месте, не смог выжить.
На данный момент оперативные службы работают на месте происшествия, проводя расследование и оценивая последствия атаки.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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На данный момент оперативные службы работают на месте происшествия, проводя расследование и оценивая последствия атаки.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова