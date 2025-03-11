В Домодедово вспыхнул пожар

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В подмосковном Домодедово произошло возгорание на парковке компании «Мираторг». Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.
По ее словам, на место происшествия уже прибыли спасательные службы, которые занимаются ликвидацией огня и обеспечивают безопасность граждан. Хрусталева отметила, что по всем адресам, где зафиксированы пострадавшие и возгорания, направлены дополнительные силы спасателей. Информация о причинах возгорания и количестве пострадавших уточняется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье была отражена атака 69 беспилотников, направлявшихся на Москву. Также он отметил, что на Домодедовской улице произошло повреждение кровли дома из-за падения обломков. В связи с этим работа аэропортов «Жуковский» и «Домодедово» временно приостановлена.
Появились новые сведения о ночной атаке ВСУ на Москву и Подмосковье: жертвы и разрушения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье была отражена атака 69 беспилотников, направлявшихся на Москву. Также он отметил, что на Домодедовской улице произошло повреждение кровли дома из-за падения обломков. В связи с этим работа аэропортов «Жуковский» и «Домодедово» временно приостановлена.
Появились новые сведения о ночной атаке ВСУ на Москву и Подмосковье: жертвы и разрушения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова