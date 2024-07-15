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В элитной 47-й бригаде ВСУ «Магура» создали спецбатальон из бывших заключенных

15 июля 2024, 09:14
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В составе 47-й бригады ВСУ «Магура» появился специальный батальон «Шквал», сформированный из бывших заключенных. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.
Уточняется, что батальон состоит из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. В подразделении отметили, что каждый заключенный прошел собеседование перед отправкой на линию боевого соприкосновения.

Примечательно, что каждый из солдат данного батальона обладал особой мотивацией и «рвался в бой». В подразделении заключили, что экс-заключенные несут службу в отдельном подразделении бригады.



Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска российской армии.

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