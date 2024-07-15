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Боец ВС РФ «Трапез»: ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых

15 июля 2024, 08:12
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным «Трапез» рассказал, как при отступлении ВСУ бросали раненых, передает РИА Новости.
По словам российского бойца, противник бросал не только раненых сослуживцев, но и оружие, позиции. «Трапез» отметил, что ВСУ не сдавались в плен.

Он также добавил, что военные ВС РФ «в лицо видели врага, когда заходили на позиции».



Напомним, российские солдаты освободили Яснобородовку 9 июля.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
ВС РФ ударили по бункеру с украинскими генералами, получив координаты от бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили эшелон с бойцами и военной техникой ВСУ
15 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли удар по железнодорожному эшелону с украинской техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российская армия использовала для аак беспилотники, авиацию и ракетные войска. Совокупные потери со стороны ВСУ составили более 1700 человек. Кроме того, ВС РФ удалось поразить технику противника.

Повреждения получили 15 авто, IRIS-T, три «Печоры», радиолокационная станция TRML-4D и станция подсвета целей.

Также известно, что в Кривом Рогге ВС РФ нанесли удар по бункеру с генералами ВСУ. Координаты были получены российскими военными от рядовых бойцов украинской армии, которые таким образом решили поквитаться с командованием, отдающим преступные приказы.

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В сети опубликовали видео о службе немецких снайперов на стороне ВСУ в боях за Часов Яр
«Военная хроника» показала кадры о службе немецких наемников в легионе ВСУ
15 июля 2024, 08:12

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В сети появилось видео, которое подтверждает, что снайперские пары из Германии поддерживали боевиков Вооруженных сил Украины во время ведения сражений в населённом пункте Часов Яр в ДНР. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».
«Героем» ролика стал баварец по имени Отто. Он вступил в одно из наемнических подразделений ВСУ. Иностранец действовал на линии боевого соприкосновения, прикрывая пехотные отряды украинских военных. Наемник получил ранение, однако смог восстановиться в одном из местных госпиталей и вернулся на фронт.

Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по боевикам и складу боеприпасов ВСУ в Харькове
15 июля 2024, 08:09

Фото: Istockphoto / Leonid Ikan

Российские военные ударили по боевикам и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«Харьков, прилетало по личному составу Вооруженных сил Украины и склад зацепило не слабо», — отметил он.

Иных подробностей координатор николаевского подполья не привел.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Пятнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 22 БПЛА ВСУ
15 июля 2024, 07:27

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пятнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе
15 июля 2024, 06:31

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе прогремел третий за ночь взрыв. Об этом сообщает 24-й канал.
Отмечается, что взрыв прогремел в городе на фоне звучащей воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской области.

Ранее ночью местные СМИ дважды писали о прогремевших в Одессе взрывах. Также сообщалось, что после удара ВС РФ по военному объекту начался сильный пожар.

Украинские войска всю ночь обстреливали некоторые приграничные регионы России. Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области. В общей сложности, по последним данным, средствами ПВО в регионе уничтожено 15 дронов. Также беспилотник был сбит в Липецкой области и в Севастополе.

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#одесса
#взрыв
#сво
#вс рф
#всу
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ПВО сбила пять беспилотников в Брянской области
Богомаз: пять беспилотников сбиты над Севским районом Брянской области
15 июля 2024, 06:11

Фото: iStock/Aterrassi

Пять украинских беспилотников сбили средства ПВО над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее ночью губернатор сообщал об уничтожении десяти дронов ВСУ над пятью районами области.

Богомаз написал, что ВС РФ продолжают работать над отражением атак украинских войск. Средствами ПВО над Севским районом уничтожено ещё пять беспилотников самолётного типа.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки и работы ПВО никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Работают оперативные и экстренные службы.

Также ранее сообщалось, что беспилотник прилетел в Липецкую область и упал на территории электроподстанции.

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#вс рф
#александр богомаз
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В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
Столтенберг: Польша как член НАТО не станет сбивать самолёты ВС РФ над Украиной
15 июля 2024, 05:34

Фото: iStock/phaisarn2517

Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает Украину в уничтожении российских самолётов, но не будет напрямую вовлечён в это, и не станет ещё одним участником конфликта.

Кроме того, по словам Столтенберга, украинский конфликт показал огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые предстоит устранить.

Ранее о том, что НАТО не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

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#ракета
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Журналист рассказал, как западные СМИ скрывают информацию о событиях на Украине
Боуз: западные СМИ скрывают от граждан информацию об Украине
15 июля 2024, 05:23

Фото: iStock/bwb-studio

Западные СМИ активно скрывают от рядовых граждан информацию о происходящем на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что с момента начала конфликта западные СМИ ни разу не сказали правду о реальных событиях в зоне СВО. Не было озвучено число погибших бойцов ВСУ, не заявлено об уничтожении поставленной Украине западной техники и т.д.

Именно в связи с этим Боуз взял на себя донесение правды до читателей. К посту он прикрепил кадры с уничтожением немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T российским «Искандером». Этими кадрами он продемонстрировал, как бесследно испарились ещё 150 миллионов евро немецких налогоплательщиков.

Журналист указал на то, что западные СМИ поддерживают невежество, а значит и пособничество народа в фантазиях о победе Украины, поскольку именно простые люди платят за это.

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Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе
15 июля 2024, 04:32

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в ходе отражения атаки ВСУ был сбит один беспилотник. Его осколки, по сообщениям Спасательной службы Севастополя, упали на территории частного дома.

Ранее сообщалось о временном закрытии движения на Крымском мосту из-за отражения атаки ВСУ у Севастополя.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала удалось сбить шесть украинских беспилотников, спустя час – ещё три, а затем ещё один. Опасность в регионе сохраняется.

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#беспилотник
#всу
#атака
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