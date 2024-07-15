Боец ВС РФ «Трапез»: ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых

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Командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным «Трапез» рассказал, как при отступлении ВСУ бросали раненых, передает РИА Новости.
По словам российского бойца, противник бросал не только раненых сослуживцев, но и оружие, позиции. «Трапез» отметил, что ВСУ не сдавались в плен.
Он также добавил, что военные ВС РФ «в лицо видели врага, когда заходили на позиции».
Напомним, российские солдаты освободили Яснобородовку 9 июля.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он также добавил, что военные ВС РФ «в лицо видели врага, когда заходили на позиции».
Напомним, российские солдаты освободили Яснобородовку 9 июля.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова