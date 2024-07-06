В Горловке при обстреле ВСУ пострадали 9 человек, в том числе 4 спасателя МЧС

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В Горловке ДНР при повторном обстреле города со стороны ВСУ пострадали 9 человек, среди которых 4 спасателя МЧС России. Об этом сообщили в самом ведомстве и мэр Приходько.
Как пояснили в МЧС, Украина начала новый обстрел, когда спасатели тушили пожары в частном секторе, вызванные предыдущей атакой.
По данным спасателей, обстрел также повредил пожарную автоцистерну.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось освободить село Сокол в ДНР, которое располагается в Покровском районе республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, поселок отбили силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
«Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Еще двое - направлены на амбулаторное лечение», – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
По данным спасателей, обстрел также повредил пожарную автоцистерну.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось освободить село Сокол в ДНР, которое располагается в Покровском районе республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, поселок отбили силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
Данил Пономарев