МО: Российские силы освободили село Сокол в ДНР

Фото: iStock/zim286
Вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Населённый пункт Сокол располагается в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часов Яре. За сам город уже давно идут ожесточённые бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.
В конце мая российской армии удалось освободить населённый пункт Очеретино в ДНР.
Читайте также:
Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино
Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино
Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часов Яре. За сам город уже давно идут ожесточённые бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.
В конце мая российской армии удалось освободить населённый пункт Очеретино в ДНР.
Читайте также:
Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино
Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино
Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
Евгения Парфентьева