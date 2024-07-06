МО: Российские силы освободили село Сокол в ДНР

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад с боекомплектом и беспилотниками, а также операторы дронов украинских войск были поражены в результате удара по подконтрольной ВСУ Васильевке Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.