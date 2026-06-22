В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию
Россия может дать жесткий ответ на возможную атаку Вооруженных сил Украины на Белоруссию. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.
По словам парламентария, Москва будет действовать в соответствии с военной доктриной, утвержденной совместно с Минском в 2021 году. Документ определяет принципы совместной обороны и подходы к обеспечению безопасности. Он предусматривает скоординированные меры по противодействию агрессии.
Учитывая, что реакция Москвы и Минска на внешние угрозы определяется совместными оборонными задачами, Владимиру Зеленскому следует тщательно все обдумать, подчеркнул депутат. Ответ на попытку агрессии будет решительным и юридически обоснованным, поскольку Россия имеет право следовать своей военной доктрине, отметил Толмачев.
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