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В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию

Депутат Толмачев: Россия может жестко ответить в случае атаки ВСУ на Белоруссию
Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия может дать жесткий ответ на возможную атаку Вооруженных сил Украины на Белоруссию. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.



По словам парламентария, Москва будет действовать в соответствии с военной доктриной, утвержденной совместно с Минском в 2021 году. Документ определяет принципы совместной обороны и подходы к обеспечению безопасности. Он предусматривает скоординированные меры по противодействию агрессии.

Учитывая, что реакция Москвы и Минска на внешние угрозы определяется совместными оборонными задачами, Владимиру Зеленскому следует тщательно все обдумать, подчеркнул депутат. Ответ на попытку агрессии будет решительным и юридически обоснованным, поскольку Россия имеет право следовать своей военной доктрине, отметил Толмачев.

Екатерина Коршунова

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