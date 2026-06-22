Политологи рассказали, как смена премьера Британии отразится на России
Политолог Оленченко: новый премьер Британии не изменит курс страны по Украине
Смена премьер-министра Великобритании не изменит антироссийского курса Лондона. Такое мнение выразил политолог Владимир Оленченко.
По словам эксперта, основным претендентом на кресло нового премьера является бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем, который победил на довыборах в парламент 18 июня.
«Он член Лейбористской партии, а у лейбористов сейчас в палате общин около 400 депутатов. Если говорить об украинском вопросе, лейбористы активно голосовали в проукраинском духе, поэтому на данном этапе радикальных изменений не произойдёт», — пояснил Оленченко в разговоре с Life.ru.
При этом политолог Юрий Самонкин согласен с этим мнением и считает, что Великобритания с приходом нового премьер-министра сохранит враждебный настрой к России. Тем не менее в беседе с изданием «Абзац» эксперт не исключил, что помощь Украине может существенно сократиться из-за социального недовольства.
«Министр будет заниматься стабилизацией внутреннего контура, потому что недовольство растет. И если он будет уделять больше внимания этим проблемам, то, естественно, очень сильно будут сокращены поставки вооружений Украине и помощь Зеленскому. Сначала это будет 10–15%, потом дойдет до 25–30%», — считает политолог.
При этом Самонкин предположил, что политическая карьера будущего британского премьера быстро закончится, если он продолжит активно поддерживать киевский режим в ущерб экономике своей страны.