В Госдуме предупредили Залужного об опасности со стороны Зеленского

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.
«Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента», - уверен Шеремет.
Он считает, что Залужный находится в опасности, и ему стоит опасаться Зеленского, который с успехом освоил террористические методы и удары в спину. По словам Шеремета, конфликт Зеленского и Залужного демонстрирует кризис украинской власти. Он сравнил украинское руководство с банкой с пожирающими друг друга пауками.
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Элина Позднякова