В Госдуме призвали вычислить и наказать тех, кто выбросил гумпомощь на свалку в ДНР

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы по факту обнаружения выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР и Ростовской области. Об этом сообщает РБК.