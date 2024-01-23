В Госдуме призвали вычислить и наказать тех, кто выбросил гумпомощь на свалку в ДНР

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Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы по факту обнаружения выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР и Ростовской области. Об этом сообщает РБК.
Она подтвердила, что в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, действительно обнаружили выброшенную гуманитарную помощь.
Она отметила, что для начала необходимо выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией», чтобы повлиять на волонтеров и заставить их разочароваться в своей деятельности.
Однако, если выяснится, что это халатное отношение к гуманитарной помощи жителей России или чиновников, то в таком случае виновные должны понести заслуженное наказание. Подобные действия можно расценивать как диверсию и работу против России, заявила депутат.
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«Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала Стенякина РБК.
Однако, если выяснится, что это халатное отношение к гуманитарной помощи жителей России или чиновников, то в таком случае виновные должны понести заслуженное наказание. Подобные действия можно расценивать как диверсию и работу против России, заявила депутат.
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Элина Позднякова