В ГД призвали наказать по уголовной статье проводницу, выбросившую кота из поезда

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Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, должна понести наказание, согласно Уголовному кодексу РФ. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Владимир Бурматов в ходе беседы в РИА Новости.
Ранее волонтёры, занимавшиеся поиском выброшенного питомца, сообщили, что нашли его мёртвым.
Такой исход, говорит Бурматов, фактически означает совершение убийства, поэтому проводницу необходимо привлечь к ответственности по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.
Также депутат призвал РЖД провести разъяснительные беседы с персоналом поездов, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись.
Ранее МВД сообщило, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении проводницы, не ставшей искать хозяина питомца, а сразу выбросившей животное на мороз.
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Такой исход, говорит Бурматов, фактически означает совершение убийства, поэтому проводницу необходимо привлечь к ответственности по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.
Ранее МВД сообщило, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении проводницы, не ставшей искать хозяина питомца, а сразу выбросившей животное на мороз.
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Анастасия Чинкова