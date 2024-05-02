В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, Украина неинтересна Западу как государство. Шеремет отметил, что Украина нужна западным странам как плацдарм и предлог, чтобы ослабить РФ, украсть ресурсы страны и потом разделить ее.
Однако парламентарий отметил, что такие планы Запада не смогут осуществиться, поскольку Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору. Шеремет заключил, что у РФ есть возможности настигнуть противника в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Однако парламентарий отметил, что такие планы Запада не смогут осуществиться, поскольку Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору. Шеремет заключил, что у РФ есть возможности настигнуть противника в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Екатерина Коршунова