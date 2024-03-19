Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

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Французская армия готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Об этом сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в беседе с корреспондентом газеты Монд.
Шилль отметил, что армия Франции готова при любом развитии международной ситуации. По его мнению, задача заключается в том, чтобы «сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции», а также, чтобы не произошло нападение на Францию.
Начальник штаба подчеркнул, что страна опирается на свой ядерный арсенал и солдат с армией союзников.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным.
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Начальник штаба подчеркнул, что страна опирается на свой ядерный арсенал и солдат с армией союзников.
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Екатерина Коршунова