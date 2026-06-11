В Госдуме рассказали, что может ускорить переговоры по Украине
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и условиях, которые, по его мнению, могут способствовать активизации переговорного процесса. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам парламентария, ключевым фактором для продвижения дипломатических контактов могут стать дальнейшие успехи российских войск в зоне специальной военной операции. Он считает, что изменение ситуации на линии соприкосновения способно повлиять на позицию западных стран и украинской стороны.
Журавлев также заявил, что обсуждение вопросов будущего урегулирования должно вестись не только с руководством Украины, но и с крупными мировыми державами, которые оказывают влияние на развитие ситуации. В качестве примера он назвал США и Китай.
Депутат подчеркнул, что, по его мнению, именно изменения военно-политической обстановки могут стать одним из факторов, способных придать новый импульс переговорному процессу.
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