В Госдуме рассказали, что может ускорить переговоры по Украине

11 июня 2026, 18:45

Журавлев связал перспективы переговоров по Украине с успехами российских войск

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и условиях, которые, по его мнению, могут способствовать активизации переговорного процесса. Об этом сообщает NEWS.ru.