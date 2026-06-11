Штурм замаскированного опорника, удар по цели с 50 км и таран в небе: последние новости СВО на 11 июня
Беспилотные системы продолжают играть ключевую роль на различных участках проведения специальной военной операции. Воздушная разведка выявляет замаскированные цели, артиллерия и ударные дроны наносят удары по обнаруженным объектам, а штурмовые подразделения закрепляют достигнутые результаты. Подробности — в материале «Радио 1».
Охота на скрытые позиции ВСУ
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем в ходе воздушной разведки обнаружил скрытые в лесополосе огневые позиции ствольной артиллерии противника. После выявления целей к работе подключились расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» и операторы ударных FPV-дронов.
Совместными действиями были поражены защитные сооружения, после чего удары нанесли непосредственно по артиллерийским системам и находившимся на позициях артиллеристам. Управление разведывательными и ударными беспилотниками обеспечивалось средствами связи отечественного производства. По итогам боевой работы огневые позиции, артиллерийские орудия и расчеты ВСУ были уничтожены, что снизило интенсивность огневого воздействия противника на этом направлении.
Разведка вскрыла оборону
Еще один эпизод боевой работы произошел в той же Запорожской области, где разведчики группировки войск «Восток» выявили активность противника в лесополосах. В ходе дополнительной разведки по признакам маскировки и перемещениям личного состава удалось установить местонахождение оборудованных опорных пунктов и скрытых укрытий.
Координаты целей были оперативно переданы артиллеристам. После этого расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами по выявленным объектам. Управление подразделениями осуществлялось с командного пункта при помощи отечественных средств связи. В результате огневого налета опорные пункты и укрытия были разрушены, а противник лишился возможности использовать заранее подготовленные рубежи обороны.
Штурм замаскированного опорного пункта ВСУ
Разведывательный расчет БПЛА также обнаружил в Запорожской области хорошо замаскированный опорный пункт противника. Для его зачистки были направлены штурмовики группировки войск «Восток», которым оказывали поддержку артиллерия и подразделения беспилотной авиации.
Командир штурмового взвода с позывным «Гринч» подробно рассказал о подготовке подобных операций:
«Перед штурмом мы проводим доразведку местности, вычисляем расположение и количество постов. Выходим на командование, запрашиваем поддержку ударных дронов и воздушную разведку. По этим данным строим маршрут. Выдвигались штурмовой двойкой под сумерки. На подходе перешли в режим радиотишины – рацию делаем тише, только слушаем эфир. Если противник нас замечает, сразу начинает работать артиллерия и FPV-дроны. А чтобы надежно зачистить перекрытые траншеи с маскировочными сетями, используем противотанковые мины ТМ».
Воздушное прикрытие штурмовых подразделений осуществлялось ударными беспилотниками. Инженер подразделения БПЛА с позывным «Мотик» описал взаимодействие операторов дронов с пехотой:
«Выступает группа пехоты, нам дают сигнал – где кто находится и кого надо накрыть. Готовим дроны и снаряды. Один отработал – следом через разведывательный коптер оцениваем результат. Если нужно, летит вторая птичка, третья, пока полностью не разберем цель. Бывает, находим противника сами в свободном полете, наносим первый удар, а дальше методично добиваем по координатам остальными расчетами».
По итогам операции опорный пункт был полностью взят под контроль, а находившаяся на позициях живая сила ВСУ уничтожена, уточнили в Минобороны РФ
Удар на дистанции более 50 километров
В зоне ответственности группировки войск «Запад» операторы БПЛА «ZALA» в ходе непрерывного мониторинга обнаружили скопление техники противника. После детальной видеофиксации целей и определения координат информация была передана на командный пункт войск беспилотных систем.
Получив данные, расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» подготовили боеприпасы и преодолели расстояние более 50 километров до района целей в Харьковской области. В результате выявленная техника была поражена.
Военнослужащие подчеркивают высокую эффективность «Ланцетов» как средства разведки и точечного уничтожения техники противника. По их оценке, подобная тактика позволяет наносить удары круглосуточно и одновременно снижать риски для личного состава.
Таран в небе
Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают круглосуточный контроль воздушного пространства и борьбу с разведывательными и ударными БПЛА противника.
Во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения осуществляется постоянное подавление беспилотников в зоне ответственности. В одном из эпизодов расчеты радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады обнаружили разведывательные БПЛА ВСУ.
После обнаружения целей находившиеся в воздухе FPV-перехватчики были оперативно наведены на беспилотники противника. В результате операторы уничтожили тараном в воздухе несколько разведывательных аппаратов, включая «RQ-35 Heidrun», «Лелека-100», «Чаклун» и «Коготь».
Ночные камеры указывают на цели
Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск «Север» продолжают круглосуточное дежурство и поиск целей в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря тепловизионным и ночным камерам операторы разведывательных БПЛА выявляют технику, пункты управления и живую силу противника даже в сложных условиях.
В Сумской области в результате постоянной воздушной разведки была обнаружена замаскированная в капонире самоходная артиллерийская установка ВСУ. После проведения дополнительной разведки цель была уничтожена, отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, операторы ударных FPV-дронов поразили наземный робототехнический комплекс, использовавшийся для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции, а также уничтожили пункт управления БПЛА и антенну связи противника. Контроль результатов огневого поражения в режиме реального времени передается на командный пункт через внутренние военные мессенджеры и специальные платформы Минобороны России. Для управления подразделениями применяются отечественные средства связи, обеспечивающие устойчивую коммуникацию между расчетами и командованием.
Масштабная работа ПВО минувшей ночью
Отдельно в Минобороны сообщили о результатах работы дежурных средств противовоздушной обороны. В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.