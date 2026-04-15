В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки ветеранов СВО

15 апреля 2026, 12:53

Депутат Говырин: ветераны СВО получат гарантии при сокращении сотрудников

Ветераны специальной военной операции получат защиту от сокращения на работе благодаря новому закону. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





В беседе с NEWS.ru политик заявил, что на пленарном заседании Госдумы депутаты единогласно приняли законы, которые предусматривают дополнительные меры поддержки участников спецоперации и их семей.

«Бойцы СВО, вернувшиеся на работу после службы, получат дополнительные гарантии при сокращении сотрудников на предприятиях. Их будут сокращать в последнюю очередь. Если работодатель вынужден пойти на такой шаг, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке», — сообщил Говырин.