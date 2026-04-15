В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки ветеранов СВО
Депутат Говырин: ветераны СВО получат гарантии при сокращении сотрудников
Ветераны специальной военной операции получат защиту от сокращения на работе благодаря новому закону. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
В беседе с NEWS.ru политик заявил, что на пленарном заседании Госдумы депутаты единогласно приняли законы, которые предусматривают дополнительные меры поддержки участников спецоперации и их семей.
«Бойцы СВО, вернувшиеся на работу после службы, получат дополнительные гарантии при сокращении сотрудников на предприятиях. Их будут сокращать в последнюю очередь. Если работодатель вынужден пойти на такой шаг, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке», — сообщил Говырин.Помимо этого, депутат добавил, что двое ближайших родственников раненого бойца Росгвардии смогут бесплатно ездить до госпиталя, где проходит лечение военнослужащий, и обратно.