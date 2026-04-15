«Указали на место»: В РФ оценили заявление Мерца о вступлении Украины в ЕС

15 апреля 2026, 11:30

Политолог Дудчак: Мерц указал Зеленскому на его место

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Заявлением о том, что Украину не примут в ЕС в ближайшее время, канцлер Германии Фридрих Мерц указал Владимиру Зеленскому на его место. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Напомним, накануне после встречи с Владимиром Зеленским в ходе итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о том, что вступление Украины в Евросоюз не является вопросом краткосрочной перспективы. А на прошлой неделе такое же заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.



Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей выразил сомнение, что Зеленский согласится с такой позицией Мерца, поскольку он считает, что Украину надо брать в ЕС немедленно и без дополнительных условий. Тем не менее у ЕС на это свой взгляд, который публично озвучил Мерц. Так главе киевского режима вновь указали на его место, уверен политолог.





«Кстати, еще один важный момент. Долгое время европейцы говорили, что вступление Украины в ЕС блокирует Венгрия. На самом деле такой ход событий Брюссель устраивал. Теперь в Венгрии пришло новое правительство. Казалось бы, все препятствия сняты», — добавил Дудчак.