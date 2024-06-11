В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК

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В подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в Территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине.
Об этом пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua». По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных.
После того, как люди приходят, их не отпускают. Ситуация складывается ровно как в Одессе, отметил он.
Во вторник сообщалось, что в Одессе представители ТЦК вызвали в военкомат скорую медицинскую помощь с целью мобилизации ее сотрудников.
Разразился скандал. К ТЦК приехали еще несколько скорых, которые включили сирены в знак протеста против действий военкоматов.
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После того, как люди приходят, их не отпускают. Ситуация складывается ровно как в Одессе, отметил он.
Во вторник сообщалось, что в Одессе представители ТЦК вызвали в военкомат скорую медицинскую помощь с целью мобилизации ее сотрудников.
Разразился скандал. К ТЦК приехали еще несколько скорых, которые включили сирены в знак протеста против действий военкоматов.
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Алёна Самарева