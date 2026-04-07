В Херсонской области из-за удара ВСУ погибла женщина, пострадал мужчина
В Херсонской области из-за атак ВСУ погибла женщина, а мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Мах.
В селе Масловка Новокаховского округа при обстреле частного дома скончалась гражданка 1969 года рождения. В селе Великие Копани Алешкинского округа мужчина 1968 года рождения пострадал от детонации мины. Его с осколочными ранениями доставили в Скадовскую больницу.
Обстрелы повредили специальный грузовой автомобиль МБУ «ЖКХ и Благоустройство» в Алешках, а также индивидуальные жилые дома в Каменке и Великой Лепетихе. В Малокаховке загорелся неэксплуатируемый жилой дом. Жертв и пострадавших в этих местах нет, отметил Сальдо.
