Украина в огне: Россия наносит удары по военной промышленности
Вооружённые силы России провели масштабную атаку по объектам на Украине. Целями стали предприятия, выпускающие системы управления и комплектующие для крылатых ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Также удары нанесли по военным аэродромам Вооружённых сил Украины. В ведомстве уточнили, что группировки войск применяли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Поражение получили энергетическая и транспортная инфраструктура, которую используют в интересах ВСУ. Кроме заводов и аэродромов, атаке подверглись цеха сборки, места хранения дронов и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего удары произошли в 153 районах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: