Украина в огне: Россия наносит удары по военной промышленности

ВС России нанесли удары по украинским предприятиям, производящим крылатые ракеты
Фото: iStock/maki_shmaki

Вооружённые силы России провели масштабную атаку по объектам на Украине. Целями стали предприятия, выпускающие системы управления и комплектующие для крылатых ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.



Также удары нанесли по военным аэродромам Вооружённых сил Украины. В ведомстве уточнили, что группировки войск применяли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Поражение получили энергетическая и транспортная инфраструктура, которую используют в интересах ВСУ. Кроме заводов и аэродромов, атаке подверглись цеха сборки, места хранения дронов и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего удары произошли в 153 районах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

