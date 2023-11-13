В Херсонской области погиб мирный житель во время обстрела ВСУ

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В городе Алешки погиб мирный житель и один человек ранен из-за обстрела ВСУ левобережья Херсонской области.
Об этом рассказал журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.
ВСУ за день выпустили по Алешкам 11 снарядов, ещё 8 прилетели в Днепряны, 13 — в Крынки. Под обстрелом оказались и многие другие населенные пункты.
Ранее сообщалось, что звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Ушаков добровольцем отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой.
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«В результате обстрела населенного пункта Алешки один мирный житель погиб. В результате обстрела Новой Каховки один мирный житель получил ранения тяжелой степени», — говорит представитель оперативных служб Херсонской области
Ранее сообщалось, что звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Ушаков добровольцем отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой.
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Мария Фирсова