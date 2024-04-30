В Херсонской области задержана 60-летняя участница украинского нацбатальона

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Правоохранители Херсонской области задержали 60-летнюю жительницу Геническа. Она подозревается в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана*.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Задержанной предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УКРФ (участие в вооружённом формировании, противоречащем интересам РФ). Как установили следователи, обвиняемая добровольно вступила в ряды национального батальона в декабре 2015 года.
В сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Херсонской области указано, что злоумышленница своими действиями наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России и создавала угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
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Александр Бойцов