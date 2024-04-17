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ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ

17 апреля 2024, 11:34
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Чукотки, который подозревается в финансировании воюющего на стороне Украины террористического батальона. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.
Отмечается, что в ноябре 2022 года житель Анадыря профинансировал террористический батальон украинской армии, деятельность которого запрещена на территории РФ. О названии батальона Федеральная служба безопасности России не уточняет.

В настоящее время устанавливаются иные преступления, которые были совершены подозреваемым. В ведомстве добавили, что дело по такой статье на Чукотке возбуждается впервые.



Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Женщина в социальной сети «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию.

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Baza: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Крыму
17 апреля 2024, 11:38

Фото: istock / dzika_mrowka

Вооружённые силы Украины нанесли удар по аэродрому в Джанкое, предположительно, при помощи баллистических ракет. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 03:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации.

Официальной информации нет. По предварительным данным, украинские военные выпустили около восьми ракет. Эвакуация населения не проводилась.

Напомним, что утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
#взрыв
#днр
#всу
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Politico: Украина не победит в конфликте без мобилизации всего населения
17 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украина не сможет одержать победу в конфликте без мобилизации всего населения страны. Об этом пишет газета Politico.
Отмечается, что в настоящее время страна столкнулась к экзистенциальным кризисом. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации, однако он не пользуется общественной поддержкой.

В той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, её победа возможна только при полномасштабной мобилизации всего населения.

Добавим, что подписанный президентом законопроект предполагает мобилизацию сотни тысяч украинцев. Он ещё на стадии подготовки вызвал много критики как среди экспертов, так и среди простых граждан. По словам украинских аналитиков, принятие этого закона не решит проблем с комплектованием армии, но усугубит ситуацию к коррупцией в стране.

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#украина
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#сво
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#конфликт
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Взрывы прогремели в Кривом Роге и Черниговской области Украины
«Страна.ua» сообщает о взрывах в Черниговской области
17 апреля 2024, 10:20

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Никаких иных подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.

Помимо Черниговской области, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Кроме того, украинская Телевизионная служба новостей сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Здесь местные власти также не комментировали происходящее.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Республикой Мордовией российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.

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#спецоперация
#взрыв
#украина
#вс рф
#всу
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Сергею Шойгу представили в Подмосковье более 30 образцов перспективной военной техники
17 апреля 2024, 10:09

Фото и видео: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных с учётом опыта проведения СВО. Как говорится в телеграм-канале военного ведомства, в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества от 18 предприятий.
В их числе – многоцелевые роботизированные транспортные средства для подвоза материального обеспечения и эвакуации раненых, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных на колёсном и на гусеничном шасси. Глава военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс очень востребован в зоне проведения специальной военной операции. Он поставил задачу разработчикам скорее доработать, оптимизировать его и запустить в серийное производство.
«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже человеческой жизни. Нам надо обеспечить эвакуацию раненных с переднего края максимально безопасно и быстро. Нужно пробовать её на фронте и запускать в серию немедленно», – потребовал министр.
Шойгу также поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его при штурмовых действиях. Министр лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Ему доложили, что уже до конца мая для поставки в войска будут изготовлены первые 30 образцов.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#оружие
#парк патриот
#подмосковье
#спецоперация
#сво
#московская область
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Над Мордовией сбили украинский беспилотник
МО РФ: силы ПВО сбили беспилотник над Мордовией
17 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/aapsky

Российские войска в районе 08:00 мск пресекли попытку совершения украинской стороной террористической атаки с помощью беспилотника. Об этом министерство обороны России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия.

В результате никто не пострадал, о разрушениях объектов также не сообщается.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО минувшей ночью сбили над территорией региона украинский беспилотник. В результате этого инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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#минобороны рф
#беспилотник
#атака
#пво
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Шойгу поручил дооснастить пулемётом нового штурмового робота
17 апреля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил оснастить робота огневой поддержки пулемётом для проведения штурмов в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр посетил подмосковный выставочный центр «Патриот», где ему представили более 30 перспективных изделий от 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Одним из представленных изделий стал многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки. Шойгу после изучения аппарата поручил дооснастить его дополнительными пулемётами.

Также в ходе рабочей поездки министр обороны прокатился на новом легковом бронеавтомобиле, который был создан специально для армейских спецподразделений.

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#минобороны рф
#сергей шойгу
#парк «патриот»
#оружие
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Рогов: ВС РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным в Донецкой области
17 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы продвинулись под посёлком Урожайное в Донецкой области, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Посёлок Урожайное расположен в Великоновосёлковской поселковой общине Волновахского района подконтрольной Киеву Донецкой области.

Как заявил Рогов, российской армии удалось продвинуться под Урожайным на стони метров, несмотря на расставленные противником минные поля.

Ранее стало известно, что в регионе на артёмовском направлении российские десантники напали на след снайперской группы ВСУ. Нескольких боевиков удалось ликвидировать на месте, а ещё четверых взяли в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
#всу
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Ростех поставляет ВС РФ боеприпасы для «Панцирь-С» с опережением графика
17 апреля 2024, 09:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ростех поставляет армии управляемые боеприпасы для ЗРПК «Панцирь-С» с опережением графика, пишет корпорация.
В Telegram-канале Ростеха отмечается, что КБП имени Шипунова, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы», продолжает активно поставлять армии зенитные управляемые ракеты.

Многоканальный «Панцирь» может эффективно поражать широкий класс средств воздушного нападения. Он отличается наличием комбинированного ракетно-пушечного вооружения, оперативной реакцией и возможностью вести разведку и ликвидировать воздушные цели в движении, рассказали в корпорации.

На кадрах — «морской коллега» комплекса, который прошёл боевое крещение, добавили там.

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#ростех
#спецоперация
#боеприпасы
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В Киеве и пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
17 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ещё пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
«08:48 — воздушная тревога в городе Киев», — уточняется в сообщении властей.

Сирены воздушной тревоги ревут ещё в пяти украинских областях.

Уже после объявления воздушной тревоги стало известно о взрывах в Черниговской области. Украинские СМИ сообщают, что после хлопка на месте прилёта разгорелся пожар. Что именно за объект был поражён — пока не уточняется.

Как пишет в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв, российская армия наносит удары по военным объектам на территории Украины, в ​частности по Черниговской области.

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#воздушная тревога
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