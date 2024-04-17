ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ

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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Чукотки, который подозревается в финансировании воюющего на стороне Украины террористического батальона. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.
Отмечается, что в ноябре 2022 года житель Анадыря профинансировал террористический батальон украинской армии, деятельность которого запрещена на территории РФ. О названии батальона Федеральная служба безопасности России не уточняет.
В настоящее время устанавливаются иные преступления, которые были совершены подозреваемым. В ведомстве добавили, что дело по такой статье на Чукотке возбуждается впервые.
Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Женщина в социальной сети «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию.
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В настоящее время устанавливаются иные преступления, которые были совершены подозреваемым. В ведомстве добавили, что дело по такой статье на Чукотке возбуждается впервые.
Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Женщина в социальной сети «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию.
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Екатерина Коршунова