В Киеве митингующие требуют вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта

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В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть из зоны спецоперации мобилизованных в начале конфликта военных. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Ранее в этот день сообщалось, что в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Участники митинга требовали прекратить оказывать финансовую и военную поддержку украинским военным. При этом акцию пытались сорвать проукраински настроенные активисты, но их задержали полицейские.
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Анастасия Чинкова