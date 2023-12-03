В Германии заявили, что Киев уже мог стать российским, если бы не США

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Если бы США не оказывали помощь Украине, Киев бы уже перешёл под контроль России. Об этом в беседе с Die Welt заявил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер.
Он отметил, что Евросоюз не смог бы без помощи США удержать украинскую столицу под контролем Зеленского.
В настоящее время остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников.
Вместе с тем немецкий политик добавил, что Россия имеет явное преимущество на фронте, поэтому необходимо делать больше для оказания помощи ВСУ.
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В настоящее время остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников.
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Анастасия Чинкова