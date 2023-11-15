В Киеве объявили воздушную тревогу

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В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.
«В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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