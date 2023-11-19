В Киеве прозвучали взрывы

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Украинское издание «Страна.ua» сообщило о звуках взрывов в Киеве
Кроме того, была объявлена воздушная тревога как в городе, так и в Киевской области.
Согласно информации от «Украинской правды», беспилотники атакуют город и область из северного направления.
Также были замечены взрывы и активная работа систем ПВО в украинской столице ночью.
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Согласно информации от «Украинской правды», беспилотники атакуют город и область из северного направления.
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Артем Кузьмин