Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов

Пленные боевики ВСУ, взятые под Харьковом, рассказали о радиации в чернобыльских окопах и голоде на фронте. Об этом сообщило Минобороны РФ. По словам пленных, они были без еды и воды по несколько суток, потому что у снабженцев были проблемы.