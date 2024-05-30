Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов

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В Запорожской области беспилотный летательный аппарат атаковал электроподстанцию. В результате без света остались жители части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что всего без электроснабжения пока остаются 1 875 абонентов. По его словам, ремонтно-восстановительные бригады уже выехали на место для ликвидации последствий атаки. Специалисты работают над восстановлением критической инфраструктуры.
В результате удара никто не пострадал, также добавил Балицкий. Глава Запорожской области предупредил о сохраняющейся опасности повторных атак и призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности, не выходить без необходимости на улицу.
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