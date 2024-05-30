В киевском метро увеличат интервалы между поездами из-за мобилизации

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В киевском метро планируют увеличить промежутки между прибытием поездов на минуту в непиковые часы и на 45 секунд в пиковые.
Это решение было объявлено представителями метрополитена через Facebook*. Нехватка персонала связана с мобилизацией сотрудников в Вооруженные силы Украины (ВСУ), что затронуло приблизительно 7% работников метро.
Кроме того, недостаток персонала также обусловлен вынужденной миграцией и особенностями профессии, пояснили в метрополитене.
В связи с этим метро объявило о 83 вакансиях для машинистов электропоездов, 48 — для электромехаников и 161 — для слесарей по различным направлениям.
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Кроме того, недостаток персонала также обусловлен вынужденной миграцией и особенностями профессии, пояснили в метрополитене.
В связи с этим метро объявило о 83 вакансиях для машинистов электропоездов, 48 — для электромехаников и 161 — для слесарей по различным направлениям.
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Артем Кузьмин