Харьковское метро остановили после взрывов

Фото: iStock/spacedrone808
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что работа харьковского метрополитена остановлена.
«Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выбирайте свои маршруты, исходя из этого», — поведал мэр.
Он также предупредил об отключении электроэнергии.
В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В начале апреля мэр Терехов объявил, что почти вся энергетическая инфраструктура города разрушена. «Ситуация в энергетическом секторе очень серьезная», – сказал он. По его мэра, эвакуация горожан пока не предвидится.
Читайте также:
В Киевской области прогремели взрывы
По всей Украине объявлена воздушная тревога
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Александр Климов