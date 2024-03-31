В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение города Одессы от украинской национальной власти ключом к обеспечению безопасности юга России, передает РИА Новости.
По словам главы крымского парламента, Одесса создавалась РФ и всегда являлась исторически русской территорией. Константинов отметил, что со стороны этого города солдаты киевского режима посылают на Крым ракеты и беспилотники, а также отправляет смертников.
Он заключил, что в Одессе живут русские люди, которые выступают против украинского национализма и нацизма.
Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что Харьков, Николаев, Одесса и прилегающие к ним области должны войти в состав России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова