Папа Римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле «всех на всех»

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Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».
Папа Франциск также призвал к тому, чтобы прекратить конфликт между Израилем и Палестиной и уважать принципы международного права. Понтифик сообщил, что нельзя допустить серьезных последствий конфликтов для гражданского населения, в особенности, детей.
В своей речи папа Франциск затронул имеющиеся противоречия между Арменией и Азербайджаном. Он упомянул, что мировое сообщество должно помочь государствам продолжить мирный диалог.
Ранее папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В своей речи папа Франциск затронул имеющиеся противоречия между Арменией и Азербайджаном. Он упомянул, что мировое сообщество должно помочь государствам продолжить мирный диалог.
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Екатерина Коршунова