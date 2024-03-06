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В ЛНР автобус подорвался на мине

Пасечник: в Кировске в ЛНР автобус подорвался на мине, пять человек погибли
06 марта 2024, 17:34
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Кировске произошла трагедия, сообщил 6 марта глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Автобус, направлявшийся на кладбище, подорвался на мине в поселке Донецкий. В результате погибли пять мирных граждан из восьми, находившихся в нем.

«Пять человек погибли, в том числе четверо из них были сотрудниками МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг"», — сообщил Пасечник.

Он добавил, что три человека получили ранения и уже находятся под медицинским наблюдением. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и обещал предоставить необходимую помощь семьям пострадавших.

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В Авдеевке обнаружили тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ
06 марта 2024, 17:43

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Украинские военные выстрелили в голову пожилой женщине за то, что не захотела уезжать из Авдеевки. Командир штурмовой группы с позывным «Крестик» показал место, где ВС РФ обнаружили восемь тел местных жителей, убитых бойцами ВСУ.
«Видно, что они были «законтролены» в голову. Их целенаправленно расстреливали. Я не знаю, почему у них к своему народу такая ненависть», — передает RT слова российского бойца.

В настоящее время российские военные продолжают собирать в Авдеевке брошенные тела украинских военных и мирных граждан, которых расстреляли бойцы ВСУ.

Ранее сообщалось, что женщина, живущая в Авдеевке, два года укрывала своего ребёнка в подвале собственного дома. Это было необходимо, чтобы спрятать его от принудительной эвакуации. Беженцы из Авдеевки и раньше говорили, что находившиеся в Авдеевке солдаты ВСУ под предлогом эвакуации изымали детей из семей, а родители потом с ног сбивались в попытках их разыскать.

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В Верховной Раде заявили о нехватке денег на укрепления для ВСУ
Депутат Верховной Рады Сюмар заявила о нехватке средств на укрепления для ВСУ
06 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/JARAMA

Властям Украины критически не хватает средств на строительство укреплений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом на своей станице в Facebook* написала 6 марта депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Таким образом она прокомментировала сообщение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о выделении средств на строительство оборонительной линии для ВСУ, подчеркнув, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.

«Практически все говорят о том, что средств на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены. И строится все не так, как следует», — отметила политик.
Она добавила, что в настоящее время руководство ВСУ перемещает подразделения на бахмутском направлении в Часов Яр, поскольку там еще остались укрепления, построенные в 2015 году.

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Жительница Авдеевки два года прятала ребёнка от принудительной эвакуации
06 марта 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Женщина, живущая в Авдеевке, два года укрывала своего ребёнка в подвале собственного дома. Это было необходимо, чтобы спрятать его от принудительной эвакуации.
Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Беженцы из Авдеевки и раньше говорили, что находившиеся в Авдеевке солдаты ВСУ под предлогом эвакуации изымали детей из семей, а родители потом с ног сбрвались в попытках их разыскать.

Глава ДНР в качестве примера привёл такой эмоциональный случай с молодой матерью, которая прятала своего ребёнка в подвале. Не желая, чтобы его вывезли в неизвестном направлении. По словам Пушилина, сейчас с ними всё в порядке, мать и ребёнок находятся в эвакуации, им оказывается необходимая помощь. Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии и постепенно отходит от двухлетнего вынужденного заточения, добавил глава региона.

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В Бердянске подорвали автомобиль члена участковой избирательной комиссии
06 марта 2024, 15:59

Фото: iStock/FelixRenaud

В Бердянске произошел инцидент, повлекший за собой смерть члена участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Запорожской области.
Автомобиль потерпевшей был припаркован по улице Герцена, в него заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в автомобиль, взрывчатка сработала. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как уточнили в СУ СК по Запорожской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.205 (теракт), ч.1 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по данной статье — 20 лет тюремного заключения.

В настоящее время следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и ищут злоумышленников, заложивших взрывное устройство в автомобиль. Будет проведена экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошены очевидцы происшествия.

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#происшествия
#украина
#следственный комитет
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Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
«Страна.ua»: В Одессе во время визита Зеленского прогремел взрыв
06 марта 2024, 14:50

В Одессе 6 марта слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Журналисты отмечают, что в это время в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщали греческие СМИ. По их данным, целью поездки была встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Отмечается, что официально приезд главы Незалежной в Одессу не подтверждали.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Секретарь СНБО Украины Данилов признал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
Алексей Данилов признал усталость ВСУ и всего общества Украины от конфликта
06 марта 2024, 13:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день оказались в сложной, тупиковой ситуации на фронте, а украинское общество испытывает усталость от конфликта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова приводит ТАСС.
Данилов сообщил, что ВСУ испытают трудности, вызванные «снарядным голодом» и проблемами с пополнением резервов. Наряду с этим, имеет место быть полный провал всеобщей мобилизации, мужчины не хотят идти на фронт, предпочитают любыми способами избежать подобной участи.

Украинское общество достаточно устало от сложностей военного конфликта. Общественные аналитики приводят данные, что у населения назревает негатив в адрес президента Украины, ни всем понятны его решения на политической арене страны.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале февраля заявил, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонительным.

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Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области около 09:00 мск
06 марта 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Naypong

По данным Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны в 09:00 по московскому времени сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
«Шестого марта около 09:00 мск была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.
Ранее в Белгородском районе области сработала сирена оповещения о ракетной опасности, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей оставаться в домах или искать укрытие в помещениях с толстыми стенами.

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В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии
Балицкий: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону, но уже поздно
06 марта 2024, 10:40

Фото: Сайт Кремля

Глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился информацией о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивляться успехам Российской армии на южном направлении.
В интервью для РИА Новости 6 марта он отметил, что украинские военные стараются организовать эшелонированную оборону на задних позициях, однако начали это делать слишком поздно, чтобы сдержать продвижение Вооруженных сил России.

«Наши успехи на фронте заставляют противника перейти к глубокой обороне и начать строительство укреплений. Однако то, что они начали это только сейчас, свидетельствует о том, что они пропустили свой шанс на подготовку», — отметил политик.
Балицкий подчеркнул, что для создания сложных оборонительных укреплений, требующихся в данной ситуации, ВСУ потребуется не менее полугода.

Ранее он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем вся территория Запорожской области, включая город Запорожье, будет под контролем России.

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Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
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#строительство
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#шойгу
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Кадыров рассказал об обстановке в Белогоровке
Кадыров: ВС РФ разгромили лабиринт и норы ВСУ на меловом карьере у Белогоровки
06 марта 2024, 10:31

Российские военнослужащие продолжают наступление у Белогоровки в Луганской Народной республике. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
За минувшие сутки группа армейского корпуса ВС РФ «Аида» уничтожила 17 бойцов ВСУ. Также ликвидированы 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. В настоящее время ведутся бои за меловой карьер, отметил глава Чечни.

Кадыров также выразил благодарность бойцам за эффективное выполнение оперативно-боевых задач.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лнр
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