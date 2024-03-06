В ЛНР автобус подорвался на мине

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В Кировске произошла трагедия, сообщил 6 марта глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Автобус, направлявшийся на кладбище, подорвался на мине в поселке Донецкий. В результате погибли пять мирных граждан из восьми, находившихся в нем.
Он добавил, что три человека получили ранения и уже находятся под медицинским наблюдением. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и обещал предоставить необходимую помощь семьям пострадавших.
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«Пять человек погибли, в том числе четверо из них были сотрудниками МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг"», — сообщил Пасечник.
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Артем Кузьмин