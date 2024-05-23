В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 23 мая Запорожская атомная электростанция отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ.
Отмечается, что ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи по причине короткого замыкания. В настоящее время станция полагается на последнюю резервную линию.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС по-прежнему находится в ситуации опасности из-за украинского противостояния.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима.
Читайте также:
Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС по-прежнему находится в ситуации опасности из-за украинского противостояния.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима.
Читайте также:
Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
Екатерина Коршунова