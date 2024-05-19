«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

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В результате серии ударов, нанесенных российской армией, была полностью уничтожена инфраструктура газокомпрессорной станция «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Уточняется, что был уничтожен компрессорный цех, обеспечивающий отбор и закачку газа в подземное газохранилище. По информации источника, станция «Бильче-Волица» обеспечивала газом не только Украину, но и некоторые европейские страны.
В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова