В МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о вступлении Киеве в НАТО

06 июля 2025, 07:28

МИД Украины: Дискуссия с Западом о вступлении Киева в НАТО стала «очень токсичной»

Фото: iStock/sb2010

Дискуссия о членстве Украины в НАТО стала «крайне токсичной» для Киева, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью журналисту Александру Нотевскому. По его словам, переговоры зашли в тупик: все аргументы исчерпаны, а новые раунды повторяют одни и те же шаблоны.







«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора (...) выходит на одну и ту же тропу», — пожаловался политик.