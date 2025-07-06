В МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о вступлении Киеве в НАТО

МИД Украины: Дискуссия с Западом о вступлении Киева в НАТО стала «очень токсичной»
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Дискуссия о членстве Украины в НАТО стала «крайне токсичной» для Киева, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью журналисту Александру Нотевскому. По его словам, переговоры зашли в тупик: все аргументы исчерпаны, а новые раунды повторяют одни и те же шаблоны.



«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора (...) выходит на одну и ту же тропу», — пожаловался политик.
Напомним, Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года.

Ранее Владимир Зеленский уже высказывал недовольство, что против членства Украины выступает часть ключевых стран альянса. В частности, Венгрия, Словакия и США не выражают необходимого уровня поддержки. На Германию Зеленский также жаловался, хотя в недавно заявил, что ФРГ поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО.
Мария Моисеева

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